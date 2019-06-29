لاعبو منتخب مصر يساندون جنش بعد إصابته

حرص لاعبو منتخب مصر والجهاز الفني والإداري على التقاط صورة تذكارية مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك قبل مغادرة المعسكر اليوم.

وأصيب جنش بقطع في وتر اكيلس، وتأكد عدم قدرته على استكمال البطولة.

وقطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) بفوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2 / صفر) الأربعاء الماضي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في مصر.

ويكفي منتخب الفراعنة التعادل أمام أوغندا غدًا، ليضمن تصدره للمجموعة الأولى في البطولة، وفي حال خسارته يتأهل كوصيف للمجموعة.