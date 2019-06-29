محكمة شمال القاهرة تؤكد أحقية ملكية أرضية نادي الزهور

بـعد عشر سنوات من التقاضي ، أصدرت محكمة شمال القاهرة حكم برفض الدعوى رقم ٥٠٣٨ لسنة ٢٠٠٩ المقامة منهيئة ستاد القاهرة ضد نادي الزهور بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٩
وقد صار الحكم الصادر لصالح نادي الزهور نهائيًا بعدم حدوث استئناف للحكم، وأن نادي الزهور يملك كامل أرضه دون منازع.
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