محكمة شمال القاهرة تؤكد أحقية ملكية أرضية نادي الزهور

بـعد عشر سنوات من التقاضي ، أصدرت محكمة شمال القاهرة حكم برفض الدعوى رقم ٥٠٣٨ لسنة ٢٠٠٩ المقامة من هيئة ستاد القاهرة ضد نادي الزهور بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٩ هيئة ستاد القاهرة ضد نادي الزهور بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٩بطرد النادي من كامل مساحة أرض النادي. وقد صار الحكم الصادر لصالح نادي الزهور نهائيًا بعدم حدوث استئناف للحكم، وأن نادي الزهور يملك كامل أرضه دون منازع.

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