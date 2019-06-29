مبابي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

رفض كيليان مبابي نجم نادي باريس سان نجيرمان، تجديد عقده مع الفريق في الفترة القادمة، لرؤيته أن مستقبله لن يكون طويلا مع الفريق الفرنسي.

وأشارت صحيفة" ماركا " الإسبانية، أن مبابي لا يحرص على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، بغض النظر عن العقد الذي سيحصل عليه .

ولا يزال عقد مبابي ممتد في "حديقة الأمراء"

حتى عام 2022، وحسب مصادرها قالت، أن اللاعب يرفض البقاء مع الفريق بعد إنتهاء مدة تعاقده.

وصرح ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، أن مبابي ليس للبيع،وأنه ركيزة كبيرة من ركائز الفريق، ولكن رغبة اللاعب هي من تحسم كل شئ، لافتًا، عدم رغبة إدارة النادي

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الباريسي الإنتظار حتى نهاية عقد مبابي لرحيله، لأن ذلك سيسبب خسائر كبيرة للفريق الفرنسي.

ويسعى نادي ريال مدريد للحصول على خدمات الشاب الفرنسي، ولكن لن يستطيع النادي الملكي إعطاء مبابي نفس المرتب الذي كان يحصل عليه في باريس سان جيرمان، ولكن هذا لا يهم مبابي لأنه يريد الحصول على مزيد من البطولات وتحقيق الجوائز الفردية.

وإنتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان في موسم 2017 ، في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.