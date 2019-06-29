وزير الرياضة: الدولة حريصة على الارتقاء بإسهامات الشباب في شتى المجالات

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2019، مجموعة من الشباب من مختلف محافظات الجمهورية المشاركين في مبادرة "شباب يدير شباب" والتي أطلقتها الوزارة لتكون بمثابة منبراً وملتقى للشباب من جميع المحافظات للتحاور فيما بينهم والوصول إلى أفضل الصيغ التي يمكن أن ترتكز الوزارة عليها لوضع الخطط والبرامج والمشروعات وفقاً لتطلعات الشباب أنفسهم وطموحاتهم ورؤاهم الخاصة في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء الذى استمر لأثر من ساعتين استمع صبحي الي رؤي الشباب ومقترحاتهم والمقرر ان يتم تنفيذها في مختلف المحافظات وسبل دعم الوزارة للأفكار البناء والعمل على تطويرها

وتنفيذها، وكذلك العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه الشباب في سبيل مساعدتهم للوصول الي أهدافهم.

وأعرب وزير الشباب عن ساعدته بمثل هذه اللقاءات الدورية التي يتحاور فيها مع الشباب ، مؤكدا على حرصه الدائم على الاستماع لصوت الشباب لأنهم هم القطاع العريض من الشعب المصري ولديهم صوت مؤثر في المجتمع، وان الوزارة لا تدخر جهدا في التسهيل على الشباب لاستغلال طاقاتهم المختلفة الرياضية والفنية والتي يستفيد منها الوطن، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المشاركة لكل

الشباب في المحافظات المختلفة في مراكز الشباب والأندية والأماكن الأخرى من اجل زيادة نسبة المستفيدين من مشروعات الوزارة التي تقدمها للشباب بالإضافة الي العمل على تطوير هذه البرامج لتلائم الشباب في مختلف المحافظات من اجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

مضيفا أنه في إطار احتفال الدولة بثورة 30 يونيو فإننا نؤكد على أن كل مؤسسات الدولة تعمل معا للنهوض بالشباب والعمل على الارتقاء بمستواهم الرياضي والفني والتعليمي وهو ما يظهر جليا في التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وكافة الوزارات والمؤسسات المعنية، وان حضور مثل هذا الشباب الواعد الان يمثل نضوجا فكريا كبيرا من الشباب من اجل الاهتمام ببلدهم والعمل على الارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة لهم، لان الشعب المصري يستحق دائما الأفضل وهو ما تسعى اليه وزارة الشباب والرياضة دائما.