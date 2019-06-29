وزارة الشباب تعلن عن ختام ملتقى الشباب الأفريقي الأول لريادة الأعمال بأسوان

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مايكروسوفت والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة ملتقي الشباب الافريقي الاول لرواد الاعمال بأحدى فنادق بأسوان خلال الفترة من 20 -26 يونيو 2019.

يأتي هذا في إطار إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أن أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019، وتزامنًا مع استضافة مصر لكٱس الأمم الافريقية.

إستهدف الملتقى تدريب نحو 100 شاب وفتاة من مختلف الدول الافريقية من خلال سلسلة من ورش العمل على مدار اربعة أيام حيث تم تقسيم المشاركين على 15 مجموعة في تسابقة كبيرة لابتكار مشروعات

ريادية مجتمعية تساعد صناع التغيير على إحداث تغيير في مجتمعاتهم، بمساعدة الخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الشباب والرياضة، والمنظمات الدولية المختلفة.

وكان قد وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نحو ضرورة إطلاق الطاقات الإبداعية للشباب المتدربين من خلال منهجية التفكير التصميمي بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل بالإضافة لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال الاجتماعية القادرة على خلق تأثير اجتماعي في مجتمعاتهم.

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وقد اكتسب المشاركون المعرفة والمصادر والعلاقات الاجتماعية التي

ستساعدهم على الاستثمار وإنشاء شركاتهم الناشئة.

وقد اختتم اللقاء بلجنة تحكيم من السادة " الدكتور احمد غلاب رئيس جامعة أسوان، منال يوسف وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، الدكتورة غادة على مستشار الوزير لريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فتحى عبد الحافظ وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، نانيس الناقورى مدير عام المشروعات، عمر حمدى مدير مشروعات بالبرنامج الانمائى للأمم المتحدة" حيث تم اختيار افضل مشروعين تم ابتكارهم خلال الملتقى ومن ثم فقد تم تكريم الفائزين وكافة المشاركين.

والجدير بالذكر انه عقب انتهاء فعاليات الملتقى وفى أجواء من المشاركة الفعالة قام المشاركون بزيارة عدد من المناطق السياحية الخلابة هاتفين بشعار الملتقى "وزارة الشباب والرياضة- إيد رياضة وإيد ريادة"