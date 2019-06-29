نادي الزمالك يحتفل بعيد ميلاد إسماعيل يوسف

احتفل نادي الزمالك بعيد ميلاد إسماعيل يوسف، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي ولاعب منتخب مصر السابق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك

على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لإسماعيل يوسف معلقًا " عيد ميلاد سعيد لأسطورتنا وأحدأبرز لاعبي الزمالك عبر تاريخه، إسماعيل يوسف، كل عام وأنت بخير".

ويعد نجم الزمالك السابق صاحب الـ 55 عاما، هو أحد أفراد جيل منتخب مصر، في كأس العالم بإيطاليا 1990.