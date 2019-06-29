الجمباز يختتمم مسابقاته ببطولة الجمهورية وسط حضور أكثر من 3 الالف متفرج

اختتم مجلس إدارة إتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين مسابقات وبطولات العام الرياضى 2018 / 2019 أمس ببطولة الجمهورية للجمباز العام والجمباز للجميع بصالة نادى الإتحاد السكندرى بالشاطبى وسط حضور جماهيرى مكثف تخطى حاجز الثلاثة الألف مشجع ما بين أولياء أمور اللاعبين ومحبى اللعبة.
شارك فى البطولة نحو 1200 لاعب ولاعبة من مختلف مدن ومحافظات مصر بالوجهين البحرى والقبلى ، فضلا عن حضور عدد منرؤساء الأندية التى شاركت فى هذا الحدث الكبير ، وفى مقدمتهم أعضاء مجلس إدارة الإتحاد السكندري على رأسهم محمد مصلحى رئيس مجلس ادارة النادى .
قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحاد المصرى للجمباز إن البطولة كانت بمثابة تظاهرة رياضية رائعة وعرس رياضى كبير ، تجمع فيها عدد من أبناء اللعبة من مختلف المحافظات
واضاف أن مجلس الإدارة يواصل جهوده لان تكون رياضة الجمباز من الألعاب التى يشار اليها بالبنان خلال الفترات المقبلة ، مشيدا بالدور الكبير الذى لعبه محمد مصلحى رئيس نادى الإتحاد فى نجاح هذه البطولة ، موجها الشكر له ولاعضاء مجلس إدارة ناديه بالكامل على حسن الإستقبال والإستضافة والتنظيم .
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