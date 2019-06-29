خالد جلال يطمئن على جنش ويدعمه بعد تعرضه للإصابة مع منتخب مصر

أجرى خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، اتصالاً هاتفياً بالحارس محمود عبد الرحيم جنش، حارس الفريق ومنتخب مصر، للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة بقطع وتر "اكليس" خلال مران الفراعنة أمس الجمعة.
وكشف خالد جلال لحارس الزمالك، عن حزنه الشديد للإصابة التي تعرض لها، لأنه أفضل حارس مرمى في الكرة المصرية ويعتبره حارس مصر الأول رغم عدم مشاركته في بطولة أممأفريقيا.
وأكد المدير الفني للزمالك، لمحمود جنش أن إصابته خسارة كبيرة للزمالك ومنتخب مصر، في ظل تألقه ومستواه المميز وأدائه العالي، موضحا له أن إصابته تسببت في صدمة قوية للجهاز الفني في ظل استعداد الفريق لخوض مباريات في غاية الأهمية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح جلال لحارس الزمالك المصاب، ثقته الكبيره في عودته من الإصابة
من ناحية أخرى، أكد خالد جلال ثقته في أيمن طاهر، مدرب حراس الفريق، لتجهيز الثلاثي عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف، خلال المرحلة المقبلة لتعويض غياب جنش الحارس الأساسي للفريق، خاصة في ظل استعداد الفريق لخوض مباريات قويه بعد نهاية بطولة الأمم الأفريقية، بداية من شهر يوليو المقبل.
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