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شاهد.. حارس الزمالك يتضامن مع جنش

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حرص عمر صلاح، حارس مرمى نادي الزمالك الشاب، على دعم زميله محمود عبد الرحيم "جنش" حارس المرمى الأول، الذي أصيب بقطع في وتر أكيليس، خلال معسكر المنتخب الوطني، بكأس

أمم أفريقيا. 

ونشر عمر صلاح صورة تجمعه مع جنش على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، قائلًا: "ألف سلامة عليك يا حبيبي، وإن شاء الله

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ترجع أحسن من الأول، وربنا يقومك بالسلامة".

كما غير عمر صلاح، صورته الشخصية عبر حسابه على الإنستجرام لصورة جنش مؤكدًا تضامنه معه.

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 وسـتحتاج إصابة جنش، فترة علاج تتراوح بين 6 و8 شهور، ما يعني صعوبة مشاركته مع المنتخب في أمم أفريقيا.

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