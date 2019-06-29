ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادى أرسنال يرغب فى ضم كيتا بالدى، لاعب موناكو الفرنسى ومنتخب السنغال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ومن المعروف بأن اللاعب يشارك فى بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة فى مصر مع منتخب بلاده السنغال. فى مصر مع منتخب بلاده السنغال. وقالت شبكة "سكاى سبورتس" البريطانية إن اللاعب السنغالى، يرغب فى الانضمام الى الدورى الانجليزى الممتاز. وأضافت الشبكة البريطانية أن أعضاء من نادى أرسنال تابعوا أداء اللاعب اثناء مشاركته فى بطولة كاس الأمم، خلال مباراة السنغال وتنزانيا والتى سجل فيها بالدى هدفا. والجدير بالذكر أن عقد بالدى مع موناكو، يمتد حتى عام 2020 وتصل قيمته التسويقية بما يقرب بين 25 الى 28 مليون جنيه استرلينى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرسنال يسعى لضم نجم منتخب السنغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.