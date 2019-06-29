الان تتابع مصادر “الخليج 365”: غربلة أنمار مستمرة والجماهير تشيد بالخطوات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - محمد بن نافع:
علمت مصادر “الخليج 365” أن إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، ستواصل العمل على تجديد دماء الفريق الأول لكرة القدم وإعادة حيويته من خلال الاستغناء عن خدمات بعض اللاعبين المحليين.
وأوضحت المصادر أن الادارة الاتحادية لم تتخل عن تلك الأسماء إلا بعد أن تم دراسة البديل والعمل على سد تلك الثغرات من خلال صفقات محلية لأسماء ذات قيمة فنية، وستسعى لتعزيز خط الوسط من خلال البحث عن صانع لعب أجنبي.
فيما أشادت جماهير نادي الاتحاد بالخطوات الكبيرة التي قامت بها إدارة الحائلي، بعد فترة وجيزه من استلامها لزمام الأمور الإدارية في النادي، وهو ما اعتبروه دلالة على درايتها الكاملة بالنادي وما يحتاجه، وتحديدا فريق كرة القدم.
يشار إلى أن الادارة الاتحادية قررت الاستغناء عن لاعبي الفريق، أحمد عسيري، وجمال باجندوح، ومن المتوقع أن يتم عمل غربلة شاملة للفريق الأول لكرة القدم قبل بداية معسكر الفريق للموسم المقبل.
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