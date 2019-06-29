الامارات | الحمرية يتعاقد مع البرازيلي دا سيلفا جيلمار

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يتعاقد مع البرازيلي دا سيلفا جيلمار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن نادي الحمرية في حسابه الرسمي على "الانستغرام" عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي جيلمار دا سيلفا لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى، قادما اليه من نادي حتا، وذلك في ثاني صفقاته من اللاعبين الاجانب بعد ان سبق التعاقد مع مواطنه البرازيلي لوان سانتوس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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