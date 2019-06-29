شكرا لقرائتكم خبر عن «لهيطة» يوضح سبب استدعاء «أبوجبل» لمعسكر المنتخب.. وماذا عن علاج «جنش»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، تحمل تكاليف علاج محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى المنتخب المصري.

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وكان جنش تعرض للإصابة بقطع في وتر أخيل، خلال مشاركته في تدريبات الفراعنة، استعدادًا لمواجهة أوغندا غدًا، الأحد، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو القادم.

وقال المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، في تصريحات تليفزيونية، إن اتحاد الكرة المصري قرر على الفور تحمل كافة التكاليف لعلاج حارس المنتخب، وسفره إلى ألمانيا، وتم التواصل مع السفارة المصرية التي بذلت جهدًا مشكورًا إلى جانب التواصل مع الأطباء في ألمانيا.

وأضاف أنه حزين لإصابة جنش، مؤكدًا أنه تم استدعاء محمد أبوجبل للمشاركة في التدريبات فقط، كي يتسنى المساهمة في التخفيف عن الحمل التدريبي للحارسين محمد الشناوي وأحمد الشناوي.