شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يفتح أبوابه للجماهير غدًا في الواحدة ظهرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن دكتور مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية منسق عام مباريات استاد القاهرة، موعد فتح مدرجات الاستاد غدًا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة مصر وأوغندا، حيث سيفتح الاستاد أبوابه في الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساءً أي قبل بداية المباراة بساعتين.

وأضاف «عزام» أن حاملي تذاكر الدرجة الأولى سيتوجهون من خلال المدخل الرئيسي «مسجد آل رشدان»، في حين سيتوجه حاملي تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة شمال عبر مدخل «دار المدرعات» وحاملي تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة يمين عبر طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين.

وشدد منسق عام المباراة على أهمية الالتزام بجميع المحظورات المدونة على ظهر التذاكر وفي مقدمتها عدم اصطحاب شواحن التليفونات المحمولة والبرفانات وأي مواد قابلة للاشتعال إضافة إلى الآلات الحادة.

وأضاف أن فريقا من المتطوعين سيتواجد أمام جميع بوابات الاستاد لتوجيه الجماهير.