مصر المقاصة يفاوض صانع ألعاب الزمالك...

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جدة - عمرو شويل فتح مسئولو مصر المقاصة خط للمفاوضات مع أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك، للاستفادة بخدماته لموسم واحد على سبيل الإعارة من القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويقضى أحمد رفعت حالياً إجازة ساحلية فمن أجل الاستجمام بعد نهاية فترة إعارته من الزمالك إلى إنبى قبل العودة إلى قلعة ميت عقبة لحسم مصيره خلال الفترة المقبلة ومن المقرر أن يحسم أحمد رفعت مصيره النهائى سواء بالتواجد ضمن صفوف الزمالك فى الموسم الجديد فى حالة حاجة الفريق لجهوده أو الانتقال إلى ناد آخر حيث تلقى اللاعب عددا من العروض من أندية الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة والتى جاء آخرها عرض المقاصة.
وفضل رفعت الحصول على أجازة برفقة محمود كهربا زميله بالزمالك على أن يحسم مصيره فى الموسم الجديد خاصة بعدما شارك مع إنبى بشكل متتالى منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأبيض إلى نظيره البترولى فى شهر يناير الماضى.
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