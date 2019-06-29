شكرا لقرائتكم خالد جلال يطمئن على جنش بعد إصابته مع منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل خالد جلال المدير الفني للزمالك، مع محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأبيض ومنتخب مصر، للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه للإصابة بقطع وتر "أكيلس" خلال مران الفراعنة امس الجمعة.

عبر خالد جلال لحارس الزمالك، عن حزنه الشديد للإصابة التي تعرض لها، لأنه افضل حارس مرمى في الكرة المصرية ويعتبره حارس مصر الأول رغم عدم مشاركته في بطولة أمم إفريقيا.

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أكد المدير الفني للزمالك، لمحمود جنش أن إصابته خسارة كبيرة للزمالك ومنتخب مصر، في ظل تألقة ومستواه المميز وأدائه العالي، موضحا أن إصابته تسببت في صدمة قوية للجهاز الفني في ظل استعداد الفريق لخوض مباريات في غاية الأهمية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح جلال لحارس الزمالك المصاب، ثقته الكبيرة في عودته من الإصابة أفضل واقوي في ظل روح التحدي وقوة الشخصية والروح العالية التي يتمتع بها،، مشيراً له بأن الجميع بداية من الإدارة وزملائه والجهاز الفني والجماهير يدعمونه للعودة سريعاً الي الملاعب بعد اجرائه للعملية الجراحية.

من ناحية أخرى، أكد خالد جلال ثقته في أيمن طاهر، مدرب حراس الفريق، لتجهيز الثلاثي عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف، خلال المرحلة المقبلة لتعويض غياب جنش الحارس الأساسي للفريق، خاصة في ظل استعدادا الفريق لخوض مباريات قويه بعد نهاية بطولة الأمم الأفريقية، بداية من شهر يوليو المقبل.