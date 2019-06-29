شكرا لقرائتكم كهربا يلجأ لمحامى أجنبى لفسخ تعاقده مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى الزمالك بدأ إجراءات التعاقد مع أحد المحاميين الأجانب والأقرب أن يكون من سويسرا تمهيدا للتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية لفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.

تابع مصدر اتحاد الكرة أن والد محمود عبد المنعم كهربا أجرى اتصالات ببعض مسئولى الجبلاية خلال الفترة الأخيرة للاستفسار عن أسماء محاميين أجانب مميزين فى إدارة القضايا الخاصة بالعقود، وأكد لهم أنه سيشكو الزمالك للمحكمة الرياضية والموسم الجارى هو الأخير لنجله مع الزمالك.

كانت أنباء قوية قد ترددت خلال الساعات الأخيرة عن دخول محمود كهربا فى مفاوضات جادة مع النادى الأهلى للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.