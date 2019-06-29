شكرا لقرائتكم شيكابالا يدعم جنش بعد إصابته القوية فى مران المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساند محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب نادي الزمالك زميله محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى القلعة البيضاء ومنتخب مصر، بعد الاصابة التي تعرض بقطع في وتر أكيلس أثناء تواجده في معسكر الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

ونشر الاباتشى صورة عبر حسابه الشخصي على موقع توتير جمعته بجنش وعلق عليها: اللي يعرف جنش يعرف عنه إنه راجل ومفيش حاجة تهزه ولا توقفه، وهيرجع أقوى وأشد من الأول .. ألف سلامة عليك يا أخويا.

Advertisements وكشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى تعرض جنش للإصابة فى وتر أكيليس بمران المنتخب الوطنى بعد قفزة لالتقاط الكرة ثم هبوطه على الأرض ليتضح بعد سقوطه أنه تعرض لإصابة وتوجه إليه على الفوز الجهاز الطبى للفراعنة، نافيا وجود احتكاك مع أى لاعب وأوضح إن الإصابة جاءت خلال سقوطه على الأرض بعد التقاط الكرة. ويواجه المنتخب الوطنى منتخب أوغندا فى ختام منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، فى تمام التاسعة مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولى.

ويحتل الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على زيمبابوى بنتيجة 1/ 0، والفوز على الكونغو بنتيجة 2/ 0، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثانى برصيد 4 نقاط بعد الفوز على الكونغو 2/0، والتعادل مع زيمبابوى 1/1.