شكرا لقرائتكم بطلة رفع الأثقال تتحدى محمد صلاح فى الجيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدت سارة سمير بطلة رفع الأثقال نجم منتخب مصر و نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام. ونشرت سارة صورتها أثناء رفعها للأثقال فى الجيم، معلقة عليها: نفس الشىء ولكنكم تحبون "مو صلاح". Advertisements

سارة سمير وحقق البطلة سارة سمير برونزية أولمبياد ري ودى جانيرو الأخيرة وسط الطموح فى تحقيق ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 . ونشر محمد صلاح مؤخرا صورة خلال تواجده فى معسكر الفراعنة الحالى فى إطار المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر أثناء حمله للأثقال فى الجيم.

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