شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف تفاصيل اقتحام سيارة دفع رباعى للأهلى وضرب خرطوش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مقر النادى الأهلى، فرع مدينة الشيخ زايد، خناقة حامية بين أحد الأعضاء وأمن النادى وصلت للضرب بالـ"روسيات" بين الطرفين.

بدأت الواقعة بمحاولة دخول أحد شباب النادى الأهلى حمام السباحة وبصحبته مجموعة من أصدقائه غير الأعضاء، ليرفض رجل الأمن دخولهم وقال له "روح ألعب فى البانيو"، الأمر الذى أثار غضب العضو والذى دخل فى خناقة بالـ"روسيات" مع رجل الأمن، ليتعرض العضو لإصابة قوية فى الرأس تسببت فى نزيف له.

وأدعى البعض قيام العضو بجلب بلطجية بسيارة دفع رباعى وقاموا بضرب خرطوش على أعضاء النادى، وهو الأمر الذى أكد مسئولو الأهلى أنه لم يحدث على الإطلاق، وأن السيارة خاصة بوالد العضو والذى دخل النادى بسيارته كالمعتاد وقام بالاعتذار عن الواقعة.

من جانبهم قام مسئولو النادى الأهلى بتحويل عضو النادى ورجل الأمن للشئون القانونية تمهيداً لاتخاذ إجراءات تربوية ضد المخطئ فيهما.