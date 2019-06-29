شكرا لقرائتكم جنش يعيد رسم خريطة صفقات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسببت إصابة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، بقطع فى وتر أكيليس، خلال تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى بكأس أمم أفريقيا 2019، فى إعادة حسابات صفقات القلعة البيضاء الصيفية وترتيب الأولويات من جديد.

إصابة جنش جعلت نادي الزمالك، مضطرا للتعاقد مع حارس مرمى جديد، بعدما كانت هذه الصفقة غير مؤكدة وتتوقف على عدة أمور، لكن وفقا للتطورات الجديدة أصبح التعاقد مع حارس أمر ضرورى بالنسبة للقلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفى المقبل.

ووفقا للتقديرات المبدئية لإصابة جنش، سيغيب حارس الزمالك، عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 شهور، مما يؤكد صعوبة عودته للملاعب قبل شهر يناير المقبل، وبالتالى أصبح النادي الأبيض فى حاجة ملحة للتعاقد مع حارس مرمى جديد ذو خبرات لدعم مركز حراسة المرمى فى الموسم القادم.

ودخل أكثر من حارس فى حسابات نادي الزمالك على مدار الأيام الماضية، وستشهد الفترة المقبلة الاستقرار بشكل نهائى على أسم الحارس الجديد للقلعة البيضاء لتعويض غياب جنش عن الملاعب.