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الإصابة تهدد بإنهاء مشاركة العاجي أورييه في كأس إفريقيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال سيرج أورييه، قائد كوت ديفوار، إنه يخشى أن تتسبب إصابته في عدم استكمال كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعدما غادر الملعب خلال الهزيمة 1-صفر أمام المغرب يوم الجمعة.

وعانى الظهير الأيمن من عدة إصابات خلال الموسم مع توتنهام هوتسبير وغاب طويلا بسبب مشكلات في الفخذ وعضلات الفخذ الخلفية. وقال أورييه للصحافيين: أعتقد أنه ربما يكون انتهى الأمر لأني شعرت بشيء ما. ربما أعاني من تمزق.

وواجهت كوت ديفوار صعوبات كبيرة أمام المغرب في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بينما قال أورييه إن المنافس كان في حالة بدنية أفضل. وأضاف: أعتقد أننا واجهنا فريقا يملك طاقة أكبر. لقد حصل على يوم أكثر للتعافي بعد الجولة الأولى، وأعتقد أننا شعرنا بالإرهاق.

ويتبقى مباراة إضافية لكوت ديفوار أمام ناميبيا في الجولة الأخيرة يوم الاثنين، وقال أورييه: خسرنا معركة ولم نخسر الحرب. يتبقى مباراة إضافية. نحن منافسون وندرك سبب وجودنا هنا وهو التأهل.

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