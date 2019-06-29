شكرا لقرائتكم سكالوني يطالب لاعبي الأرجنتين بنسيان "التاريخ" أمام البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم فريقه بيتناسي المنافسة الشرسة التاريخية بينه وبين نظيره البرازيلي عندما يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أميركا المقامة حاليا بالبرازيل.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفنزويلي 2 - صفر مساء الجمعة في دور الثمانية ليضرب موعدا مع منافسه التقليدي العنيد المنتخب البرازيلي في المربع الذهبي للبطولة.

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وأوضح سكالوني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي أقيمت على استاد "ماراكانا" العريق في ريو دي جانيرو: على المنتخب الأرجنتيني أن يتعامل معها مثل أي مباراة في المربع الذهبي لكوبا أميركا لأن هذا هو ما يميز هذه المباراة. مشيرا إلى أن الفريق عليه أن يتعامل مع المنتخب البرازيلي مثل أي فريق آخر يلتقيه في هذا الدور من كوبا أمريكا.

وأشار: سنحاول تقديم مستوانا واللعب بأسلوبنا ونحاول حسم اللقاء لصالحنا. مؤكداً أن هذا ما ساعد الفريق في مباراته أمام فنزويلا بدور الثمانية.

وأشاد سكالوني بالبداية القوية لفريقه أمام فنزويلا والهدف المبكر الذي سجله لاوتارو مارتينيز ليمهد الطريق نحو الفوز باللقاء. مشيراً إلى أن مستوى فريقه يتطور ويتحسن من مباراة لأخرى ما ساهم في تحقيق الفوز المقنع على فنزويلا.