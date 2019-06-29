مدرب مصر: وجوه جديدة في مباراة أوغندا.. وصححنا الأخطاء

اليوم الجديد

صرح تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، أن مباراة الفريق القادمة، أمام منتخب أوغندا ستشهد وجوه جديدة؛ وذلك لإراحة بعض اللاعب.

وقال جارسيا في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، "تركيزنا الآن منصب على مباراة أوغندا، وبتأكيد سيتم الاستعانة بوجوه جديدة".

وأشار مدرب الفراعنة إلى أن مباراة الفريق أمام الكونغو الديمقرطية، التي انتهت بفوز مصر بنتيجة بهدفين دون رد، ليست الأفضل، إلا أن الأهم من ذلك هو حصد الثلاث نقاط، والتأهل لدور الـ16 من البطولة.

وأكد جارسيا أن المنتخب يعاني من أخطاء فنية، في حين يبذل اللاعبين قصارى...