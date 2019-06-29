مصدر بالزمالك: منافسة بين 3 حراس لتعويض غياب جنش.. وعواد الأبرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، عن وضع مجلس القلعة البيضاء ثلاثة حراس مرمى في حساباتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد إصابة الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم "جنش".

وكان جنش تعرض للإصابة في معسكر المنتخب الوطني أمس الجمعة، حيث أثبتت الأشعة تعرضه بقطع في وتر إكليس خلال مران المنتخب الأخير استعدادًا لمباراة أوغندا المقبلة في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، السبت، أن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي يأتي على رأس المطلوبين في صفوف الزمالك بعد نهاية إعارته مع نادي الوحدة السعودي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا للمصدر فإن القائمة تضم أيضًا كل من محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة حيث وضعه مسئولي الزمالك كثاني الاختيارات خاصة أنه سبق ولعب في صفوف الفريق الأبيض قبل رحيله للنادي السكندري.

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ويتواجد عامر عامر حارس فريق الإنتاج الحربي كاختيار ثالث للانتقال للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية حال الفشل في التعاقد مع عواد أو أبو جبل.

ويعتبر جنش الحارس الأساسي لفريق نادي الزمالك خلال الموسم الحالي بعد رحيل أحمد الشناوي لصفوف بيراميدز في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ولعب جنش البالغ من العمر 32 عامًا 28 مباراة محلية بواقع 27 مباراة في الدوري بجانب مباراة في مسابقة كأس مصر.

جدير بالذكر أن محمد أسامة طبيب نادي الزمالك كشف في تصريحات سابقة ليلا كورة، عن خضوع جنش لعملية جراحية في ألمانيا حيث من المحتمل أن يغيب عن الملاعب بين 4 إلى 6 أشهر.