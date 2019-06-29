الإعلان عن حكم مباراة مصر وأوغندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي



أعلنت لجنة الحكام الرئيسية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، عن حكم مواجهة مصر وأوغندا، ضمن منافسات بطولة الأمم الإفريقية.

ويلتقي المنتخب المصري بنظيره الأوغندي في المباراة المقرر لها مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأسندت لجنة الحكام، المواجهة بين المنتخبين المصري والأوغندي للحكم السنغالي ماجيتى نداي لإدارة المباراة.

ويحتل المنتخب الوطنى المركز الأول فى ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتى منتخب أوغندا فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط.