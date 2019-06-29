"صلاح مثلي الأعلي".. 3 رسائل جديدة للفتاة المكسيكية بطلة أزمة عمرو وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد"

نفت "جيوفانا فال" عارضة الأزياء المكسيكية التي نشرت مقطع الفيديو المخل الذي تسبب في أزمة عمرو وردة، انتقاد محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري.

ووجهت "جيوفانا فال" 3 رسائل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" على خلفية العفو عن عمرو وردة كان أهمها عن صلاح.

وقالت فال " لم أقل شيئًا سيئًا عن مو ، فهو مثلي الأعلى".

وكانت الفتاة المكسيكية قد علقت قبل يومين عاى تصريحات صلاح حول إيمانه منح المذنبين فرصة ثانية قائلة " نحن جميعا نستحق الفرصة الثانية".

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وكشفت فال خلال الرسالة الثانية محاولتها لإيقاف ملاحقة عمرو وردة بها منذ شهر دون الإفصاح عن التفاصيل.

وقالت الفتاة المكسيكية إنها طلبت من زميل وردة منذ شهر أن يساعدها في وقف المضايقات، مضيفة : أنا أحترم زميله، لذلك لن أنشر المحادثات .

وقرر اتحاد الكرة صباح أمس، الجمعة، تخفيف عقوبة عمرو وردة إلى الإيقاف حتى نهاية الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية بدلاً من الاستبعاد من قائمة الفراعنة.

وانتشر الأربعاء الماضي فيديو مخل لعمرو وردة موجهاً إلى الفتاة المكسيكية على مواقع التواصل الاجتماعي ليصل إلى مدير المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، ما استدعى رفع الأمر إلى هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ليقرر الأخير استبعاد وردة من القائمة المشاركة ببطولة كأس الأمم.

وتدخل مجموعة من اللاعبين على رأسهم محمد صلاح؛ لتخفيف العقوبة على وردة عقب غيابه عن مباراة الكونغو الماضية.