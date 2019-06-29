الغيني نابي كيتا يلمح إلى إمكانية غيابه عن مباراة بوروندي بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ ( أ ش أ):

قال نابي كيتا، لاعب وسط المنتخب الغيني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي إن خروجه في مباراة نيجيريا الماضية في بطولة كأس أمم أفريقيا كان بسبب الإصابة، موضحا أن المدير الفني فضل خروجه عن البقاء مصابا في الملعب.

وأضاف كيتا - في مؤتمر صحفي اليوم السبت - "أنه يوما بعد يوم يتحسن.. ووارد أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية لمباراة الغد أمام بوروندي، ووارد أن يغيب عن المباراة، فاليوم سيتم تحديد إذا كان قادرا على المشاركة أو سيتم إراحته".

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وأشار لاعب وسط ليفربول إلى أن مسئولي "الريدز" وافقوا على عودته من أجل الانضمام للمنتخب لخوض مباريات الأمم الأفريقية على الرغم من عدم اكتمال شفائه بشكل نهائي.

وأكد كيتا أن مباراة غد ستكون صعبة بلا شك ولا يوجد فريق ضعيف وآخر قوي في أفريقيا، موضحا أن جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية كبيرة من أجل حسم التأهل للدور الثاني.

ويلتقي منتخب غينيا نظيره البوروندي غدا على ستاد السلام في ختام مباريات المجموعة الثانية، ويتصدر المنتخب النيجيري قمة المجموعة برصيد 6 نقاط يليه مدغشقر بـ 4 نقاط وغينيا بنقطة وبوروندي بدون نقاط.