محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن اتحاد الكرة عن ارتداء المنتخب الوطني، الطاقم الأبيض البديل غدا في لقائه أمام المنتخب الأوغندي في المباراة الختامية لدور المجموعات. ويلتقي منتخب الفراعنة بنظيره الأوغندي غداً الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2019 على ستاد القاهرة الدولي. Advertisements وقال اتحاد الكرة أن المنتخب سيخوض المباراة بالطاقم الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى طاقما أصفر. فيما سيرتدي المنتخب الأوغندي القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء، وحارس المرمى طاقما أزرق. وكان المنتخب المصري حسم تأهله إلى دور الـ16 بكأس الأمم بعد تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المنتخب الأوغندي المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب بالزي الأبيض أمام أوغندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.