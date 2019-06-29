"مباراتان في نفس الوقت".. التليفزيون يوضّح كيفية بث الجولة الثالثة لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف هشام رشاد نائب رئيس التليفزيون المصري للبرامج الرياضية، عن كيفية حل أزمة بث مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تذاع آخر مباراتين لكل مجموعة منها في توقيت واحد، خاصة وأن قناة تايم سبورتس فقط هي المنوطة ببث البطولة عبر ترددها الأرضي.

وقال رشاد لمصراوي، إن الحل الوحيد أمامنا والذي سنلجأ له هو بث المباراة الأهم أو الأقوى لكل مجموعة عبر قناة تايم سبورتس، فيما سيتم بث المباراة الأخرى عبر القناة الأولى الأرضية، وذلك في مباريات هذه الجولة فقط والتي ستستمر لمدة 3 أيام بواقع 4 مباريات يوميًا.

وأوضح رشاد، أن بث المباريات على القناة الأولى رغم أنها لم تكن القناة المتخصصة في السابق لبث المباريات، يأتي بسبب بث قناة تايم على تردد القناة الثانية، ومن ثم أصبح تردد القناة الاولى هو المتاح فقط لبث المباريات.

وأشار إلى أنه فيما يخص تقنية البث الرقمي، فإن التقنية التي يوفرها الجهاز الذي تم طرحه تخص قناة تايم سبورتس فقط والتي تم تقوية شارة البث الخاصة بها لاستقبال هذه التقنية، لاسيما وأنها تبث جميع مباريات البطولة، بينما مباريات الجولة الثالثة سيقتصر بث 6 مباريات منها على القناة الأولى، وبالتالي سيتم بثها دون تقنية البث الرقمي، خاصة وأن الجهاز لا يوفر التقنية لكل قنوات الترددات الأرضية.​