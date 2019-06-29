شجع مصر من الاستاد "البديل" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود عبد الناصر: لم يقتصر احتشاد الجماهير المصرية لتشجيع المنتخب الوطني داخل جنبات استاد القاهرة فحسب؛ فالمصريون صنعوا استادات بديلة داخل مراكز الشباب وفي الشوارع والميادين، وكذلك في الحدائق العامة، مثلما تجمع ذلك الحشد داخل حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، مرتدين قمصان المنتخب المصري وفي حوزتهم أدوات التشجيع المعتادة من الأعلام والصافرات الضخمة في أجواء مثيلة للاستاد وبحماس لا يقل عن أجواء الملعب.

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