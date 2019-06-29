كروس: هؤلاء مستقبل الكرة الألمانية

توقع توني كروس، نجم وسط ريال مدريد والمنتخب الألماني، أن يحقق عدد من زملائه الشباب في المانشافت مسيرة كروية رائعة.
وقال كروس، في مقابلة مع موقع “شبورت بوزر” الألماني: “لدينا بعض الشباب الذين بإمكانهم أن يصبحوا ناجحين جدا، أو أنهم أصبحوا بالفعل، ولا أقصد من الناحية الرياضية فقط”.
وذكر كروس عددا من الأسماء، بدايةً من ثلاثي بايرن ميونخ، جوشوا كيميتش، وليون جوريتسكا، وسيرجي جنابري، مرورا بيوليان براندت، المنتقل حديثا لدورتموند، وتيمو فيرنر (لايبزيج).
وقال: “لديهم مستوى كبير، ويرغبون أيضا في تحسينه”.
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