شهد صباح اليوم السبت، أستمرار اختبارات الناشئين للاعبي نادي المقاولون العرب، كما أستقبل النادي أقبال عدد كبير من جانب الناشئين، للالتحاق بالإختبارات.
ومتابعة مستمرة من قبل محمد رضوان رئيس قطاعالناشئين بنادي المقاولون العرب، كما أبدى سعادته بهذه المواهب وعن رضاه التام بجميع اللجان التي تشرف على اللاعبين لقلعة ذئاب الجبل.
كما قدم محمد رضوان رئيس قطاعالناشئين كل الشكر لمجلس الاداراة على الدعم المستمر وتلبية جميع طلبات القطاع واكد رضوان ان الأختبارات اسفرت عن مواهب جيدة ومتميزة واكد ان مصر والاده بالمواهب التى تحتاج لرعاية ونظرة ثاقبة من جانب المدربين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور... استمرار اختبارات ناشئين المقاولون العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.