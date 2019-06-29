بالصور... استمرار اختبارات ناشئين المقاولون العرب

شهد صباح اليوم السبت، أستمرار اختبارات الناشئين للاعبي نادي المقاولون العرب، كما أستقبل النادي أقبال عدد كبير من جانب الناشئين، للالتحاق بالإختبارات.

ومتابعة مستمرة من قبل محمد رضوان رئيس قطاع

الناشئين بنادي المقاولون العرب، كما أبدى سعادته بهذه المواهب وعن رضاه التام بجميع اللجان التي تشرف على اللاعبين لقلعة ذئاب الجبل.

كما قدم محمد رضوان رئيس قطاع

الناشئين كل الشكر لمجلس الاداراة على الدعم المستمر وتلبية جميع طلبات القطاع واكد رضوان ان الأختبارات اسفرت عن مواهب جيدة ومتميزة واكد ان مصر والاده بالمواهب التى تحتاج لرعاية ونظرة ثاقبة من جانب المدربين.