برشلونة ينفى إتمام التعاقد مع جريزمان

نفى نادى برشلونة ما تردد عن التعاقد مع اللاعب الفرنسى ومهاجم اتلتيكو مدريد الأسبانى أنطوان جريزمان فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة نفى ما يتردد عن دفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزئى فى عقد جريزمان من أجل الحصول على خدمات اللاعب .

ومن المنتظر أن تنخفض قيمة الشرط الجزائى من 200 الى 120 مليون يورو فى

عقد جريزمان ببداية يوليو المقبل.

وأشارت التقارير الأولية الى أن النادى الكتالونى يسعى الى إقناع أتلتيكو مدريد بالموافقة على تقسيط المبلغ الذى يقدر ب 126 مليون يورو من أجل اتمام الصفقة.

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كما نفى برشلونة عقد جلسة للتفاوض مع مسؤولى أتلتيكو مدريد على قيمة صفقة اللاعب الفرنسى.

وصرح النادى الكتالونى بأنه فى حال

إدخال أحد لاعبى برشلونة فى الصفقة مثل اللاعب البرتغالى نيلسون سيميدو، لا يستبعد أن يدفع مقابل مادي اقل للتعاقد مع جريزمان.

كما توقعت الصحيفة الإسبانية في ختام تقريرها، أن برشلونة سوف ينهى صفقة جريزمان يوم 10 يوليو المقبل.

وتعد صفقة انتقال جريزمان إلى برشلونة، من الصفقات المثيرة للجدل في الصف الحال، فبالرغم من العديد من التأكيدات حول إنتقال اللاعب إلى الكامب نو، خاصة بعد إعلانه نهاية مسيرته مع أتلتيكو مدريد، إلا إنه لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل بشأن الصفقة.