شاهد.. ميدو يوجه رسالة إلى جنش بعد الإصابة

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، رسالة دعم إلى محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى منتخب مصر. وكان جنش تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس مساء أمس الجمعة، خلال مشاركته في تدريبات معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس الأمم الافريقية 2019. تدريبات معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس الأمم الافريقية 2019. وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " صديقي جنش ستعود أقوى مما كنت..عاهدتك مقاتلا قويا وهي خصال لا تتغير ابدا". وخرج جنش من قائمة منتخب مصر خلال البطولة الافريقية، للإصابة بقطع في وتر أكيلس، حيث تحتاج فترة علاج تتراوح بين 6 و8 شهور، بما يعني صعوبة مشاركته مع المنتخب في أمم أفريقيا.

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