صور.. السفير المصري بأوغندا يزور بعثة المنتخب الأول سيدات لكرة السلة

حرص السفير المصري طارق سلام على زيارة بعثة منتخب مصر الأول لسيدات السلة في أوغندا ظهر اليوم السبت قبل انطلاق ثالث مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للبطولة الإفريقية. مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للبطولة الإفريقية. ويتواجد سلام الآن في المدرجات لمشاهدة مباراة منتخب مصر للسيدات ومنتخب رواندا . ويستقبل سلام البعثة بالكامل رجال وسيدات مساء الاثنين في السفارة المصرية بأوغندا، وقام المهندس خالد القوصي رئيس البعثة بتكريم السفير وإهدائه درع الاتحاد المصري لكرة السلة. Advertisements

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