كأس العالم للسيدات.. مواجهة قوية بين إيطاليا وهولندا في ربع النهائي

تتواصل اليوم السبت، منافسات دور ربع النهائي، من بطولة كأس العالم للسيدات بمواجهة قوية بين إيطاليا وهولندا على ملعب ستاد دي هاينو.
ويبحث منتخب هولندا عن الفوز والتأهل لنصف نهائي البطولة، بعد مشوار ناجح بها بدأ بالفوز في جميع مبارياته في دور المجموعات أمام كندا والكاميرون ونيو زيلندا.
وفي دور الستة عشر تمكن المنتخب الهولندي، من الفوز على اليابان بهدفين مقابل هدف، عن طريق نجمةالفريق ليكي مارتينز.
ويواجه منتخب هولندا إحتمال بغياب مارتينز عن مواجهة إيطاليا، بعد إصابتها خلال احتفال الفريق بالهدف الذي أحرزته في الدقائق الأخيرة.
وكانت مارتينز الحائزة على لقب أفضل لاعبة في 2017، غادرت تدريب منتخب هولندا بالأمس لليوم الثاني على التوالي، بسبب ألم في القدم، وسط تخوفات من غيابها عن مواجهة إيطاليا.
وعلى الجانب الأخر فإن منتخب إيطاليا، يسعى لمواصلة مسيرته نحو اللقب، بعد أن تخطى دور المجموعات بفوزين أمام استراليا وجامايكا، وهزيمة من البرازيل.
وفي دور الستة عشر تمكنت سيدات إيطاليا من تحقيق إنتصار سهل على الصين، بهدفين دون رد.
وستكون مواجهة هولندا هي ثاني مواجهة قوية للمنتخب الإيطالي عقب مواجهة البرازيل.
موعد مباراة هولندا وإيطاليا :
تنطلق مباراة هولندا وإيطاليا في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة،
والرابعى عصراً بتوقيت مكة المكرمة،
والخامسة بتوقيت أبو ظبي
القنوات الناقلة لمباراة هولندا وإيطاليا :
تذاع المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 4
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