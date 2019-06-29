رسميًا: مانشستر يونايتد يضم ظهير كريستال بالاس

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشكل رسمي، ضم الشاب اَرون بيساكا، لاعب فريق كريستال بالاس، إلى صفوف الشياطين الحمر في الميركاتو الحالي.
ورحب فريق مانشستر يونايتد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" بلاعبه الجديد، معلنًا إنضمامه إلى الفريق الموسم المقبل.
ووفقا لتقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد أكمل انتقال
وتعتبر تلك الصفقة الثانية للشياطين الحُمر، بعد ضم دانيل جيمس لاعب سوانزي.
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