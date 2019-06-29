زاها يطلب الانتقال إلى أرسنال

طالب ويلفريد زاها لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي، إدارة نادية بالرحيل، والإنتقال إلى أرسنال، في الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن زاها صرح بأنه يريد اللعب بقميص الجانرز في الموسم المقبل، حيث يعد أرسنال هو الفريق الذي يحلم اللاعب

الإيفواري بإرتداء قميصه منذ الصغر.

وطلب كريستال بالاس مبلغ 90 مليون يورو، للإستغناء عن خدمات زاها، وهو الأمر الذي يصعب على أرسنال تحقيقه، نظرا للميزانية التي قدرت بـ 40 مليون يورو

فقط في سوق الانتقالات ، التي وضعتها إدارة أرسنال للتعاقد مع اللاعبين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وينتظر الجانرز بيع بعض اللاعبين لإستطاعته إنتداب لاعبين جدد، وجاء على رأس اللاعبين المعرضين للرحيل، هم مسعود أوزيل، شكودران موستافي الذي يرغب نادي فنربخشة التركي في الإستفادة من خدماته الفترة المقبلة، أيضًا لاعب خط الوسط هنريك مخيتاريان.