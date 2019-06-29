الألمان يشاركون فى المنتخب العربى للإعاقة الذهنية لعبور المانش

قال السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط بأنه تلقى تأكيدا من ثلاث سباحين ألمان من ذوى الإعاقة للمشاركة فى المنتخب العربى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور المانش فى 2020والانضمام إلى تدريبات السباحة بمدينة الغردقة. وعبر شلبى عن استيائه من تجاهل وزارة الشباب والرياضة وعدم اعلان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لرعاية المنتخب العربى للاعاقة الذهنية لعبور المانش 2020 بالرغم من مخاطبته بشكل رسمى من اللواء الدكتور احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر لشمول رعايته للمنتخب. والرياضة لرعاية المنتخب العربى للاعاقة الذهنية لعبور المانش 2020 بالرغم من مخاطبته بشكل رسمى من اللواء الدكتور احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر لشمول رعايته للمنتخب. واضاف شلبى فى تصريح صحفى اليوم أن وزير الشباب لم يولى اهتماما بهذا الحدث الرياضى الذى يهدف إلى تشجيع السياحة الرياضية ومشاركة الدول العربية فى عمل رياضى موحد ، وتوجيه أنظار العالم وتشجيع السائح العربى من ذوى الاحتياجات الخاصة على زيارة الغردقة. وأوضح شلبى أنه تم الاتفاق مع السباحين تينا وانجيه وفرانك من دولة ألمانيا من ذوي الاحتياجات الخاصة لمشاركة السباحين المصريين و العرب من ذوي القدرات الخاصة للمشاركة فى المنتخب العربى لعبور بحر المانش تحت اشرف خالد شلبي أول من عبر المانش بذراع واحدة و السباحة الاولمبية شيرويت حافظ في ٢٠٢٠.

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