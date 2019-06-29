أدريان رابيو يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

أصبح الإيطالي أدريان رابيو، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قريبا من الانتقال إلى يوفنتوس، في صفقة انتقال حر، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت شبكة " سكاي سبورت إيطاليا"، أن فابيو بارتيكي المدير الرياضي ليوفنتوس، قد بدأ التفاوض مع رابيو ووكيل

أعماله منذ يوم الجمعة الماضي، وأن الصفقة تسير بشكل متقدم بين الطرفين.

وأضافت القناة، أن بارتيكي توصل إلى إتفاق مع اللاعب، وسيوقع على عقد مدته أربع سنوات مع السيدة العجوز، وسيتقاضى 7

ملايين يورو في الموسم الواحد، ومن المتوقع إنهاء الصفقة في الأول من يوليو، بعد انتهاء مدة تعاقده مع النادي الباريسي.

ويعد أدريان رابيو واحداً من اللاعبين الذي يرغب العديد من الأندية في التعاقد معه، ليس لجودته الفنية فقط، ولكن لكونه سيصبح لاعباً حراً، في الأول من يوليو، بعد انتهاء تعاقده مع النادي الباريسي.