رياضة | براءة رياض محرز من تهمة مانشستر سيتي في الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة رياض محرز من تهمة مانشستر سيتي في الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رياض محرز لاعب المنتخب الجزائري أن التأهل لدور الستة عشر كبداية للمنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأوضح محرز أن جمال بلماضى من المدربين المتميزين الذى تولوا تدريب الجزائر ونعمل جميعا على قلب رجل واحد وجميع المنظومة لديها الرغبة فى إسعاد الشعب الجزائري.

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ونفى محرز ما يتردد عن عدم لعبه مع المنتخب الجزائرى بنفس المستوى الفنى مع مانشستر سيتي الإنجليزي مؤكدًا أنه جزء من المنظومة والفريق وهناك اختلاف كبير بين الكرة الأوربية والكرة الإفريقية فطبيعي أن يحدث الخلل فى الأداء لكنه يبذل قصارى جهده على الجانبين.

وتابع محرز: "الفوز على السنغال كان مهمًا واعطانا دفعة قوية من أجل مواصلة هذا الأداء وتواجد الجمهور الجزائرى فى المدرجات كان له مفعول السحر فى تحقيق الفوز.