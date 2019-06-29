رياضة | مدرب الجزائر: هدفنا لقب أمم إفريقيا وياسين براهيمي لا يعاني من إصابة خطيرةر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الجزائر: هدفنا لقب أمم إفريقيا وياسين براهيمي لا يعاني من إصابة خطيرةر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أن ياسين براهيمي لاعب المنتخب لا يعاني من إصابة خطيرة مشيرا إلى أن اللاب سيكون حاضرا أمام تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأضاف بلماضي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الجزائر وتنزانيا: "هدفنا الأول التتويج رغم صعوبة المهمة ولا مجال للتساهل أمام تنزانيا من أجل تصدر المجموعة الثالثة".

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وأوضح المدير الفنى للجزائر أن السر وراء تفوق الجزائر خلال المباراتى الماضتين هو الاحترام والالتزام الذى ساد بين جميع افراد المنظومة من لاعبين وجهاز فنى ونتحاور جميعا ونتعايش جميعا بروح الفريق الواحد.

يذكر أن المنتخب الجزائرى يتصدر قمة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط يليه منتخب السنغال وكينيا برصيد 3 نقاط لكل منهما ويتزيل منتخب تنزانيا قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط ويلتقى المنتخب الجزائرى الفريق الكينى بعد غد الاثنين فى ختام مباريات المجموعة الثالثة