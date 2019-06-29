رياضة | رياض محرز يتحدث عن نضج الجزائر وتكتيك "بلماضي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رياض محرز يتحدث عن نضج الجزائر وتكتيك "بلماضي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رياض محرز قائد المنتخب الجزائري ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أن الفوز في أول مباراتين بكأس الأمم الإفريقية منح الفريق ثقة كبيرة مشيرًا إلى أن منتخب بلاده سيواجه منتخب تنزانيا بأريحية كبيرة.

وقال رياض محرز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة بحضور مراسل الخليج 365 الرياضي: "بلماضي أصر على الروح القتالية في المجموعة منذ قدومه ويعمل معنا على الجانب التكتيكي".

وأضاف رياض محرز: المنتخب نضج كثيرا وأصبح لدينا خليط جيد من اللاعبين يمكنهم الفوز بأمم إفريقيا.