رياضة | نجم الزمالك مهدد بالطرد من قلعة ميت عقبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك مهدد بالطرد من قلعة ميت عقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقف المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق من السفر إلى معسكر قبرص المقرر له مطلع يوليو المقبل.

وأكد المصدر أن اللاعب أبلغ الإدارة بمغادرة المغرب مساء الخميس الماضي والوصول إلى مصر أمس الجمعة لكنه لم ينضم للتدريبات حتى الآن.

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وأشار المصدر إلى أن أحداد حال استمرار الأمر بهذا الشكل وعدم الحضور إلى النادي سيتم استبعاده بشكل نهائي حتى حال عودته إلى مصر بعدها.

وكان الزمالك قد قرر في وقت سابق السفر إلى قبرص لخوض معسكر هناك ولعب 4 مباريات ودية وسط توقف المسابقة في الفترة الحالية لتوقف بطولة الدوري لظروف إقامة الكان 2019.

وتتجه النية لدى إدارة الزمالك برحيل أحداد في الموسم المقبل وعدم بقائه مع الفريق بسبب عدم القناعة بمستواه والاستفادة من مقعده في الفريق وقيد لاعبين أجانب بدلًا منه في صفوف الزمالك.