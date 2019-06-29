رياضة | مدرب زيمبابوي: الكونغو الديمقراطية فريق قوي.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب زيمبابوي: الكونغو الديمقراطية فريق قوي.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب صنداي شيدزامبوا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي عن حزنه لضياع عدة فرص في مباراة فريقه الماضية ضد أوغندا بالجولة الثانية لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

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قال شيدزامبوا خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراته مع الكونغو الديمقراطية غدا في ختام دور المجموعات لكان 2019 إن مجرد أن تصل للمرمى مؤشر جيد ولكن ليس بإمكانك تحديد متى سيحالفك الحظ وتسجل أهدافا.

أشار إلى أن الكونغو فريق قوي للغاية ونعرف بعضنا جيدا حيث سبق وواجهناه من قبل في التصفيات الإفريقية، مشددا على أنه يسعى لتحقيق الفوز عليه.