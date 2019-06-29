رياضة | هداف الدوري الإنجليزي يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هداف الدوري الإنجليزي يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي أرسنال الإنجليزي استعداده لمناقشة عرض ليفربول الإنجليزي المحترف به محمد صلاح لضم بيير إميريك أوباميانج مهاجم المدفعجية

وذكرت إذاعة "توك سبورت" البريطانية أن أرسنال سيتسمع إلى عروض أوباميانج لبيعه بأعلى سعر لتمويل الصفقات الصيفية، حيث حدد النادي ميزانية قدرها 40 مليون جنيه إسترليني لصفقات الصيف.

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وأشارت الإذاعة إلى أنّ النادي مُستعد لبيع هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال جاء عرض كبير للمهاجم صاحب الـ"29" عامًا والمطلوب في ليفربول