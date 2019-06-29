رياضة | موعد فتح استاد القاهرة وطريقة دخول الجماهير لمباراة مصر وأوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد فتح استاد القاهرة وطريقة دخول الجماهير لمباراة مصر وأوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن د. مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية منسق عام مباريات استاد القاهرة موعد فتح مدرجات الاستاد غدا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة مصر وأوغندا وهو الواحدة ظهرا حتى السابعة مساء أي قبل بداية المباراة بساعتين.

أضاف د. عزام أن حاملي تذاكر الدرجة الأولى سيتوجهون من خلال المدخل الرئيسي "مسجد آل رشدان" ، في حين سيتوجه حاملي تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة شمال عبر مدخل " دار المدرعات " وحاملي تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة يمين عبر طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين.

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وشدد منسق عام المباراة على أهمية الالتزام بجميع المحظورات المدونة على ظهر التذاكر وفي مقدمتها عدم اصطحاب شواحن التليفونات المحمولة والبرفانات وأي مواد قابلة للاشتعال إضافة إلى الآلات الحادة.