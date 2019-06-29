رياضة | ياسر المسحل رئيسا لاتحاد الكرة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر المسحل رئيسا لاتحاد الكرة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتخب الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، رسمياً، ياسر المسحل رئيساً له للدورة المقبلة التي تستمر بين عامي 2019 و2023.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي، لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد في دورتها الرابعة.

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وحضر عملية التصويت أعضاء مراقبين من الاتحاد الدولي "فيفا"، والاتحاد الآسيوي، وكذلك من الجمعية العمومية.

وأعلن رسمياً عن فوز قائمة المسحل، ليتولى رئاسة الاتحاد وتشمل قائمته: خالد الثبيتي نائباً للرئيس، وعضوية أضواء العريفي وخالد المقرن ونزيه النصر ومعيض الشهري ونعيم البكر وتركي السلطان وبندر الأحمدي وعبد العزيز العفالق وعبدالله كبوها.

والجدير بالذكر أن المسحل كان المرشح الوحيد الذي تتطابق كافة الشروط على قائمته الانتخابية، حيث أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي في وقت سابق من يونيو الجاري استبعاد 4 مرشحين آخرين.