رياضة | ماجيتي نداي "وش السعد" حكما لمباراة مصر وأوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماجيتي نداي "وش السعد" حكما لمباراة مصر وأوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية لبطولة كأس الأمم الإفريقية حكم مواجهة مصر وأوغندا، ضمن منافسات بطولة الأمم الإفريقية.
وأسندت لجنة الحكام، المواجهة للحكم السنغالي ماجيتي نداي لإدارة المباراة المقرر لها مساء غد الأحد والذي يعد وش السعد على الكرة المصرية سواء الأهلي أو الزمالك وسبق لمنتخب مصر الفوز على النيجر بسداسية تحت قيادته.
ويحتل المنتخب الوطنى المركز الأول فى ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى الجولتين السابقتين أمام زيمبابوى والكونغو، بينما يأتى منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط، بعد الفوز أمام الكونغو والتعادل مع زيمبابوى.