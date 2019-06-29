رياضة | ماجيتي نداي "وش السعد" حكما لمباراة مصر وأوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماجيتي نداي "وش السعد" حكما لمباراة مصر وأوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية لبطولة كأس الأمم الإفريقية حكم مواجهة مصر وأوغندا، ضمن منافسات بطولة الأمم الإفريقية.

وأسندت لجنة الحكام، المواجهة للحكم السنغالي ماجيتي نداي لإدارة المباراة المقرر لها مساء غد الأحد والذي يعد وش السعد على الكرة المصرية سواء الأهلي أو الزمالك وسبق لمنتخب مصر الفوز على النيجر بسداسية تحت قيادته.